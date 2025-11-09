 В Гяндже прошла церемония открытия чемпионата Европы по аэробной гимнастике | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Спорт

В Гяндже прошла церемония открытия чемпионата Европы по аэробной гимнастике

First News Media20:59 - Сегодня
В Гяндже прошла церемония открытия чемпионата Европы по аэробной гимнастике

В Гяндже прошла церемония открытия чемпионата Европы по аэробной гимнастике.

На мероприятии, прошедшем во Дворце спорта в Гяндже, сначала состоялся парад стран-участниц, в зал были внесены государственные флаги.

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, поздравив всех с Днем Победы и Днем государственного флага, сказал: «Пусть души шехидов, подаривших нам Победу, покоятся с миром, желаю здоровья нашим гази. Как вам известно, благодаря заботе Президента Ильхама Алиева о спорте, все спортивные направления в нашей стране развиваются на высоком уровне. Помимо чемпионата Европы по аэробной гимнастике, Гянджа принимает и другие важные мероприятия. Гимнастика в Азербайджане развивается год от года. Желаю успехов спортсменам, участвующим в чемпионате».

После официальной речи прозвучал государственный гимн.

Мероприятие продолжилось художественной частью.

Турнир пройдет с 9 по 11 ноября среди юниоров и спортсменов до 15 лет, а также с 14 по 16 ноября среди взрослых.

В чемпионате Европы принимают участие 380 гимнастов из 20 стран. Они выступят в индивидуальных соревнованиях, троеборье, соревнованиях смешанных пар, групповых программах и аэроденсе.

Источник: АЗЕРТАДЖ

Поделиться:
195

Актуально

Мнение

Чай в Баку: сбывшиеся мечты армянских экс-руководителей

Мнение

Пять лет спустя: Победа, которая изменила историю региона

Мнение

Три государства – один союз: Азербайджан, Турция и Пакистан как единый центр силы ...

Политика

Газета Yeni Asır: Братские отношения президентов Турции и Азербайджана привели к ...

Спорт

Исламиада: азербайджанские дзюдоисты завершили индивидуальные соревнования с 9 медалями

В Гяндже прошла церемония открытия чемпионата Европы по аэробной гимнастике

Золото, серебро и две бронзы – результат азербайджанской сборной по дзюдо на Исламиаде - ФОТО

В «Галатасарае» прокомментировали слухи об аренде Месси

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Азербайджанский спортсмен взял золото на VI Играх исламской солидарности

Роналду будет выходить на поле до тех пор, пока ему позволяет здоровье

Лига чемпионов УЕФА: «Карабах» сегодня встретится с «Челси»

В Эр-Рияде состоялась церемония открытия VI Исламских игр солидарности - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Исламиада: азербайджанские дзюдоисты завершили индивидуальные соревнования с 9 медалями

Сегодня, 21:43

В США пассажирские авиаперевозки могут сократиться до минимума

Сегодня, 21:22

В Гяндже прошла церемония открытия чемпионата Европы по аэробной гимнастике

Сегодня, 20:59

Тегеран могут эвакуировать из-за беспрецедентной засухи

Сегодня, 20:38

Министерство обороны представило еженедельный обзор - ВИДЕО

Сегодня, 20:16

СМИ: В Нью-Йорке готовятся к введению войск

Сегодня, 19:53

Золото, серебро и две бронзы – результат азербайджанской сборной по дзюдо на Исламиаде - ФОТО

Сегодня, 19:32

Вспышка на Солнце уничтожает протуберанец протяженностью около 300 тыс. км

Сегодня, 19:15

В Азербайджанской Армии состоялись церемонии принятия присяги - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 18:51

СМИ: Шатдаун повлиял на поставки оружия для поддержки НАТО и Украины

Сегодня, 18:38

Неуместная шутка стала причиной эвакуации всех пассажиров в казахстанском аэропорту

Сегодня, 18:19

У берегов Маврикия изъяли партию кокаина стоимостью более $100 млн

Сегодня, 18:00

В Азербайджане из-за тумана снизится видимость на дорогах

Сегодня, 17:38

Чай в Баку: сбывшиеся мечты армянских экс-руководителей

Сегодня, 17:30

В Гейчае прошёл традиционный «Фестиваль граната» - ФОТО

Сегодня, 17:10

В «Галатасарае» прокомментировали слухи об аренде Месси

Сегодня, 16:50

Карл III и члены королевской семьи участвовали в церемонии в День поминовения

Сегодня, 16:23

Турецкое МО опубликовало видеозаписи с F-16, снятые во время военного парада в Баку

Сегодня, 16:05

Эрдоган: Достигнуты очень хорошие шаги по поставкам самолетов F-35

Сегодня, 15:46

Пять лет спустя: Победа, которая изменила историю региона

Сегодня, 15:30
Все новости
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями
1news TV

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

Отечественная война, начавшаяся 27 сентября 2020 года и продолжавшаяся 44 дня, навсегда вошла в историю Азербайджана как одна из ее07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10