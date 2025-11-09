В Гяндже прошла церемония открытия чемпионата Европы по аэробной гимнастике.

На мероприятии, прошедшем во Дворце спорта в Гяндже, сначала состоялся парад стран-участниц, в зал были внесены государственные флаги.

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, поздравив всех с Днем Победы и Днем государственного флага, сказал: «Пусть души шехидов, подаривших нам Победу, покоятся с миром, желаю здоровья нашим гази. Как вам известно, благодаря заботе Президента Ильхама Алиева о спорте, все спортивные направления в нашей стране развиваются на высоком уровне. Помимо чемпионата Европы по аэробной гимнастике, Гянджа принимает и другие важные мероприятия. Гимнастика в Азербайджане развивается год от года. Желаю успехов спортсменам, участвующим в чемпионате».

После официальной речи прозвучал государственный гимн.

Мероприятие продолжилось художественной частью.

Турнир пройдет с 9 по 11 ноября среди юниоров и спортсменов до 15 лет, а также с 14 по 16 ноября среди взрослых.

В чемпионате Европы принимают участие 380 гимнастов из 20 стран. Они выступят в индивидуальных соревнованиях, троеборье, соревнованиях смешанных пар, групповых программах и аэроденсе.

Источник: АЗЕРТАДЖ