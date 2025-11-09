Вспышка на Солнце уничтожает протуберанец протяженностью около 300 тыс. км

Вспышка на Солнце уничтожает находящееся рядом волокно темного холодного газа, протяженностью около 300 тыс. км.

Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

"Один из фрагментов сегодняшней утренней X-вспышки, попавший в поле зрения непрерывно наблюдающих за Солнцем космических телескопов. Выброшенные из центра вспышки магнитные волокна обвивают и "пожирают" находящийся рядом солнечный протуберанец - огромное волокно темного холодного газа, протяженностью около 300 тысяч километров, неосторожно оказавшееся рядом с местом взрыва", - говорится в сообщении.

Источник: ТАСС