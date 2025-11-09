ХАМАС уведомило посредников о готовности вывести войска из подконтрольных Израилю районов Газы
Палестинское движение ХАМАС уведомило посредников о готовности вывести своих бойцов из районов сектора Газа, которые находятся под контролем израильской армии.
Об этом телеканалу Al Jazeera сообщил представитель движения Исмаил Радван.
"Мы уведомили посредников о готовности вывести бойцов из желтой зоны", - сказал Радван, говоря о "желтой линии" разграничения, на которую отошли израильские военные согласно положениям соглашения о прекращении огня.
Источник: ТАСС
117