ХАМАС уведомило посредников о готовности вывести войска из подконтрольных Израилю районов Газы

First News Media23:42 - 09 / 11 / 2025
Палестинское движение ХАМАС уведомило посредников о готовности вывести своих бойцов из районов сектора Газа, которые находятся под контролем израильской армии.

Об этом телеканалу Al Jazeera сообщил представитель движения Исмаил Радван.

"Мы уведомили посредников о готовности вывести бойцов из желтой зоны", - сказал Радван, говоря о "желтой линии" разграничения, на которую отошли израильские военные согласно положениям соглашения о прекращении огня.

Источник: ТАСС

