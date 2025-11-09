 В результате ДТП в Шеки 6 человек получили тяжелые травмы | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В результате ДТП в Шеки 6 человек получили тяжелые травмы

First News Media23:46 - 09 / 11 / 2025
В результате ДТП в Шеки 6 человек получили тяжелые травмы

В вечерние часы на участке автодороги Шеки-Гах, проходящем через село Индже Шекинского района, произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Сообщается о столкновении автомобиля Mercedes E-220, управляемого Севиндиром Йемен оглу Абдурахмановым (2003 г.р.) и автомобиля Chevrolet Cruze, за рулём которого находился Пярвиз Башарат оглу Аллахвердиев (1994 г.р.).

В результате аварии несколько человек получили травмы.

Водитель Mercedes С. Абдурахманов получил травмы различной степени тяжести и оказался зажатым за рулём.Он был извлечён из автомобиля спасателями пожарно-спасательного подразделения Шекинского районного управления противопожарной охраны с использованием специального оборудования и передан бригаде врачей Шекинского районного отделения Республиканского центра скорой и неотложной медицинской помощи.

Всего в связи с ДТП 6 человек (4 мужчины, 2 женщины) были госпитализированы в отделение неотложной медицинской помощи Шекинской центральной районной больницы. Их состояние оценивается как тяжелое.

По факту проводится расследование.

Источник: АПА

Поделиться:
373

Актуально

Мнение

Чай в Баку: сбывшиеся мечты армянских экс-руководителей

Мнение

Пять лет спустя: Победа, которая изменила историю региона

Мнение

Три государства – один союз: Азербайджан, Турция и Пакистан как единый центр силы ...

Политика

Газета Yeni Asır: Братские отношения президентов Турции и Азербайджана привели к ...

Общество

В результате ДТП в Шеки 6 человек получили тяжелые травмы

В Азербайджане из-за тумана снизится видимость на дорогах

В Гейчае прошёл традиционный «Фестиваль граната» - ФОТО

Аниса Течпар: «Быть в Баку, в Азербайджане, в этом прекрасном театре, с этой командой, с этим зрителем – это настоящий подарок!»

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Оплата банковскими картами станет доступна на всех станциях метро

Жалоба в редакцию: Суд обязал выплатить 445 тысяч манатов, но компания игнорирует решение

Кто он — Вагиф Курбанов, удостоенный звания Национального героя спустя 33 года после своей смерти

«Я прошу лишь спасти мою дочь»: отец малышки Аян, страдающей от опухоли мозга и гидроцефалии

Последние новости

Глава BBC ушел в отставку после скандала с подделкой речи Трампа

Сегодня, 00:10

Зеленского с Трампом помирил Карл III

09 / 11 / 2025, 23:56

В результате ДТП в Шеки 6 человек получили тяжелые травмы

09 / 11 / 2025, 23:46

ХАМАС уведомило посредников о готовности вывести войска из подконтрольных Израилю районов Газы

09 / 11 / 2025, 23:42

Создан материал, который помогает иммунитету строить защиту против рака

09 / 11 / 2025, 23:25

Дональд Трамп: Американцам выплатят дивиденды в размере не менее $2 тыс.

09 / 11 / 2025, 23:06

В Индийском океане пропали без вести сотни мигрантов

09 / 11 / 2025, 22:43

Азербайджанский тяжелоатлет завоевал три медали на Исламиаде

09 / 11 / 2025, 22:21

«Карабах» на своём поле одержал победу над «Нефтчи»

09 / 11 / 2025, 22:02

Исламиада: азербайджанские дзюдоисты завершили индивидуальные соревнования с 9 медалями

09 / 11 / 2025, 21:43

В США пассажирские авиаперевозки могут сократиться до минимума

09 / 11 / 2025, 21:22

В Гяндже прошла церемония открытия чемпионата Европы по аэробной гимнастике

09 / 11 / 2025, 20:59

Тегеран могут эвакуировать из-за беспрецедентной засухи

09 / 11 / 2025, 20:38

Министерство обороны представило еженедельный обзор - ВИДЕО

09 / 11 / 2025, 20:16

СМИ: В Нью-Йорке готовятся к введению войск

09 / 11 / 2025, 19:53

Золото, серебро и две бронзы – результат азербайджанской сборной по дзюдо на Исламиаде - ФОТО

09 / 11 / 2025, 19:32

Вспышка на Солнце уничтожает протуберанец протяженностью около 300 тыс. км

09 / 11 / 2025, 19:15

В Азербайджанской Армии состоялись церемонии принятия присяги - ФОТО - ВИДЕО

09 / 11 / 2025, 18:51

СМИ: Шатдаун повлиял на поставки оружия для поддержки НАТО и Украины

09 / 11 / 2025, 18:38

Неуместная шутка стала причиной эвакуации всех пассажиров в казахстанском аэропорту

09 / 11 / 2025, 18:19
Все новости
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями
1news TV

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

Отечественная война, начавшаяся 27 сентября 2020 года и продолжавшаяся 44 дня, навсегда вошла в историю Азербайджана как одна из ее07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10