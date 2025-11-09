В результате ДТП в Шеки 6 человек получили тяжелые травмы

В вечерние часы на участке автодороги Шеки-Гах, проходящем через село Индже Шекинского района, произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Сообщается о столкновении автомобиля Mercedes E-220, управляемого Севиндиром Йемен оглу Абдурахмановым (2003 г.р.) и автомобиля Chevrolet Cruze, за рулём которого находился Пярвиз Башарат оглу Аллахвердиев (1994 г.р.).

В результате аварии несколько человек получили травмы.

Водитель Mercedes С. Абдурахманов получил травмы различной степени тяжести и оказался зажатым за рулём.Он был извлечён из автомобиля спасателями пожарно-спасательного подразделения Шекинского районного управления противопожарной охраны с использованием специального оборудования и передан бригаде врачей Шекинского районного отделения Республиканского центра скорой и неотложной медицинской помощи.

Всего в связи с ДТП 6 человек (4 мужчины, 2 женщины) были госпитализированы в отделение неотложной медицинской помощи Шекинской центральной районной больницы. Их состояние оценивается как тяжелое.

По факту проводится расследование.

Источник: АПА