Джаббаров: Развитие цифровой экономики входит в число приоритетных направлений социально-экономической политики

Развитие цифровой экономики входит в число приоритетных направлений социально-экономической политики, реализуемой под руководством главы государства.

Как сообщает 1news.az, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети X.

«В рамках Стратегии, принятой на 2026–2029 годы, предусматривается внедрение цифровых технологий во всех сферах экономики, укрепление современных знаний и навыков, стимулирование инновационного предпринимательства и формирование экосистемы цифровой экономики.

Реализация Стратегии будет способствовать раскрытию экономического потенциала страны и повышению её конкурентоспособности», - отметил министр.

Напомним, Президент Азербайджана Ильхам Алиев 10 декабря утвердил «Стратегию развития цифровой экономики на 2026–2029 годы».