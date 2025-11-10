Николя Саркози освободят из тюрьмы под судебный контроль - ОБНОВЛЕНО

Апелляционный суд Парижа удовлетворил ходатайство адвокатов бывшего президента Франции Николя Саркози об освобождении его из тюрьмы и переводе под судебный контроль.

Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на решение суда.

По условиям судебного контроля ему запрещено покидать территорию Франции.

16:05

Бывший президент Франции Николя Саркози, осужденный на пять лет лишения свободы по делу о финансировании предвыборной кампании, заявил, что жизнь в заключении для него изнурительна и пообещал соблюдать все требования суда в случае освобождения.

Об этом он заявил по видеосвязи в ходе заседания Апелляционного суда, на котором рассматривалось ходатайство о его освобождении из тюрьмы и изменении меры пресечения.

«Я и представить себе не мог, что в 70 лет окажусь в тюрьме. Это суровое испытание, <...> оно оставляет след в душе каждого заключенного, потому что это изнурительно. Я осознаю всю серьезность предъявленных мне обвинений, но три недели в тюрьме Санте не заставят меня изменить свою позицию», - приводит его слова газета Le Figaro. Экс-глава государства добавил, что не будет признавать себя виновным в том, чего он не совершал, и заверил, что никогда не брал деньги на свою предвыборную кампанию у бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи.

70-летний бывший президент Франции, занимавший этот пост в 2007-2012 годах, 25 сентября был признан виновным в соучастии в преступной группе по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании, но оправдан по обвинениям в сокрытии хищения госсредств и пассивной коррупции. При этом суд не установил факта нелегального финансирования избирательной кампании 2007 года. Саркози приговорен к пяти годам лишения свободы. 21 октября он начал отбывать наказание в одиночной камере тюрьмы Санте в XIV округе Парижа.

В тюрьме Саркози охраняют две группы полицейских по два человека из спецподразделения SLDP. Им разрешено носить оружие, хотя обычно в пенитенциарных учреждениях это позволено только надзирателям. По информации СМИ, в первый же вечер после того, как Саркози оказался в тюрьме, несколько заключенных высказали угрозы в его адрес. В результате трое авторов угроз изолированы, прокуратура начала расследование в связи с их действиями. Журнал Le Point со ссылкой на источник в близком окружении политика также сообщил, что Саркози не ест тюремную еду, опасаясь, что ее могут отравить или испортить, и питается только йогуртами.

Источник: ТАСС

14:37

Просьба экс-президента Франции Николя Саркози об освобождении из тюрьмы будет рассмотрена сегодня в парижском апелляционном суде.

Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Слушание будет проходить в открытом режиме.

Прокуратура предложила освободить Саркози под судебный контроль. Если суд согласится освободить экс-парезидента, то он может быть обязан носить электронный браслет, внести денежный залог или регулярно являться в органы власти, а также не контактировать с другими участниками дела.