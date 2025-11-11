При пожаре в бакинской многоэтажке погиб человек

В Сураханском районе города Баку произошел пожар.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МЧС, на пятом этаже многоэтажного жилого дома в трехкомнатной квартире общей площадью 75 м² сгорели воспламеняющиеся конструкции одной комнаты на площади 15 м² и потолок на кухне, выполненный из ламбирда (вагонки), на площади 4 м². В ходе разведки на месте пожара был обнаружен труп одного человека, который был передан соответствующим органам. Оставшаяся часть квартиры была защищена от огня. Пожар был потушен подразделениями противопожарной охраны.

В связи с происшествием соответствующие органы проводят расследование.