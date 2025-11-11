 Самолет ВВС Турции потерпел крушение в Грузии - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Самолет ВВС Турции потерпел крушение в Грузии - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

First News Media17:00 - Сегодня
Самолет ВВС Турции потерпел крушение в Грузии - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Министерство внутренних дел Грузии сообщает, что турецкий грузовой самолет потерпел крушение в муниципалитете Сигнахи, примерно в 5 километрах от государственной границы Грузии, передают грузинские СМИ.

Расследование инцидента ведётся по части 4 статьи 275 Уголовного кодекса, которая распространяется на нарушение правил безопасности полетов или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее за собой человеческие жертвы.

«МВД поэтапно предоставит общественности подробную информацию об инциденте», — говорится в заявлении МВД.

16:50

Самолет, потерпевший крушение у границы Грузии и Азербайджана, вылетел с аэропорта Гянджа в Азербайджане, сообщает ТВ "Квирис палитра".

Кадры крушения самолета распространили днем 11 ноября грузинские телеканалы.

По данным ТВ, четырехмоторный военно-транспортный самолет C-130 "Геркулес", принадлежащий военно-воздушным силам Турции, вылетел из аэропорта Гянджи в Азербайджане.

На момент крушения он летел на высоте около восьми километров.

16:40

Военно-транспортный самолет C130, следовавший из Азербайджана в Турцию, потерпел крушение в Грузии.

Как передает 1news.az, об этом сообщает Минобороны Турции в соцсетях.

Согласно сообщению, в настоящий момент ведутся поисково-спасательные работы на месте крушения.

Работы ведутся совместно с властями Азербайджана и Грузии, отметили в Минобороны.

15:55

Предположительно военный вертолет, принадлежащий Вооруженным Силам Турции, разбился у грузино-азербайджанской границы.

Об этом сообщает грузинский телеканал "Имеди".

Телеканал опубликовал видео, на котором видно, как падает летательный аппарат, однако детали рассмотреть сложно. Официальной информации от соответствующих грузинских ведомств пока не поступало.

Неизвестно также, есть ли погибшие и пострадавшие в результате крушения.

Источник: ТАСС

Поделиться:
866

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев выразил соболезнования Эрдогану в связи с крушением самолета ВВС ...

В мире

Самолет ВВС Турции потерпел крушение в Грузии - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Политика

Посол Азербайджана заявил о новом уровне отношений Москвы и Баку

Общество

В Министерстве культуры заявили о распространении фейковой информации о своей ...

В мире

Самолет ВВС Турции потерпел крушение в Грузии - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новый посол Франции в Грузии оказался в центре скандала

Грузию не пригласили в Брюссель на форум по расширению ЕС

Генпрокуратура Стамбула потребовала для Имамоглу до 2 352 лет тюрьмы

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Пашинян: Это была моя ошибка - не признать Карабах частью Азербайджана

Брат короля Великобритании Чарльза III официально лишен титула принца

Зеленского с Трампом помирил Карл III

ISNA: первый российский грузовой поезд прибыл в сухой порт Ирана

Последние новости

Самолет ВВС Турции потерпел крушение в Грузии - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:00

Ильхам Алиев выразил соболезнования Эрдогану в связи с крушением самолета ВВС Турции

Сегодня, 16:53

Новый посол Франции в Грузии оказался в центре скандала

Сегодня, 16:47

Посол Азербайджана заявил о новом уровне отношений Москвы и Баку

Сегодня, 16:35

Грузию не пригласили в Брюссель на форум по расширению ЕС

Сегодня, 16:25

Генпрокуратура Стамбула потребовала для Имамоглу до 2 352 лет тюрьмы

Сегодня, 16:13

В Министерстве культуры заявили о распространении фейковой информации о своей деятельности

Сегодня, 16:00

В Турции обрушился мост: есть погибшие

Сегодня, 15:50

При пожаре в бакинской многоэтажке погиб человек

Сегодня, 15:45

США заморозили переговоры с Россией о нормализации отношений

Сегодня, 15:30

Столичный вор воспользовался состоянием хозяйки Jeep и похитил крупную сумму

Сегодня, 15:22

В Армении завели дело на экс-главу МО

Сегодня, 15:15

В Чечне десятки людей пострадали во время обрушения балкона на похоронах

Сегодня, 15:10

США освободили Венгрию от санкций на нефть и газ РФ

Сегодня, 15:00

В Баку задержаны подозреваемые в серии краж

Сегодня, 14:55

На Солнце происходит сильнейшая в 2025 году вспышка

Сегодня, 14:40

Хуситы обещали возобновить атаки на Израиль

Сегодня, 14:30

1news.az был представлен на международном форуме «Культура. Медиа. Цифра» в Москве - ФОТО

Сегодня, 14:05

В Армении дочери вора, мародера и убийцы азербайджанцев Григоряна предъявлено обвинение

Сегодня, 14:00

Ранние браки в Азербайджане: эксперты видят решение в продолжении обязательного образования

Сегодня, 13:50
Все новости
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В эпоху стремительного развития искусственного интеллекта и цифровых технологий роль библиотек в обществе меняется, но не теряет актуальности. Сегодня мы10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52