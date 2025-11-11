Самолет ВВС Турции потерпел крушение в Грузии - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Министерство внутренних дел Грузии сообщает, что турецкий грузовой самолет потерпел крушение в муниципалитете Сигнахи, примерно в 5 километрах от государственной границы Грузии, передают грузинские СМИ.

Расследование инцидента ведётся по части 4 статьи 275 Уголовного кодекса, которая распространяется на нарушение правил безопасности полетов или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее за собой человеческие жертвы.

«МВД поэтапно предоставит общественности подробную информацию об инциденте», — говорится в заявлении МВД.

16:50

Самолет, потерпевший крушение у границы Грузии и Азербайджана, вылетел с аэропорта Гянджа в Азербайджане, сообщает ТВ "Квирис палитра".

Кадры крушения самолета распространили днем 11 ноября грузинские телеканалы.

По данным ТВ, четырехмоторный военно-транспортный самолет C-130 "Геркулес", принадлежащий военно-воздушным силам Турции, вылетел из аэропорта Гянджи в Азербайджане.

На момент крушения он летел на высоте около восьми километров.

16:40

Военно-транспортный самолет C130, следовавший из Азербайджана в Турцию, потерпел крушение в Грузии.

Как передает 1news.az, об этом сообщает Минобороны Турции в соцсетях.

Согласно сообщению, в настоящий момент ведутся поисково-спасательные работы на месте крушения.

Работы ведутся совместно с властями Азербайджана и Грузии, отметили в Минобороны.

15:55

Предположительно военный вертолет, принадлежащий Вооруженным Силам Турции, разбился у грузино-азербайджанской границы.

Об этом сообщает грузинский телеканал "Имеди".

Телеканал опубликовал видео, на котором видно, как падает летательный аппарат, однако детали рассмотреть сложно. Официальной информации от соответствующих грузинских ведомств пока не поступало.

Неизвестно также, есть ли погибшие и пострадавшие в результате крушения.

Источник: ТАСС