В Министерстве культуры заявили о распространении фейковой информации о своей деятельности

Министерство культуры Азербайджана отреагировало на распространение ложной и искаженной информации о его деятельности в социальных сетях.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Demokrat.az, в распространенном Министерством культуры заявлении говорится:

«В “скриншотах”, которыми поделилась группа лиц с сайта Министерства культуры, текст отобразился в искаженном виде, поскольку на используемых ими устройствах была активна функция автоматического перевода. Распространение такой искаженной информации без предварительного изучения и проверки наносит ущерб репутации министерства и формирует у людей неверное представление.

Просим вас не вводить общественное мнение в заблуждение, предоставляя подобную ошибочную информацию.

Для точной и объективной оценки ситуации мы считаем важным, чтобы все лица, комментирующие этот вопрос, ознакомились с упомянутыми новостями непосредственно на официальном сайте Министерства культуры, при этом обязательно деактивировав функцию автоматического перевода. Оригинальные тексты представлены на сайте Министерства культуры в четком и корректном виде».

Demokrat.az предоставляет оригинальные ссылки на упомянутые новости:

https://culture.gov.az/az/news/news-detail/xarici-olkelerdeki-azerbaycan-medeniyyet-merkezlerinin-hesabat-iclasi-kecirilib/2854

https://culture.gov.az/az/announcements/qeyri-hokumet-teskilatlarinin-istiraki-ile-teqdimat-sessiyasi-kecirilecek/78

https://culture.gov.az/az/news/news-detail/azerbaycan-medeniyyet-elcilerinin-forumu-panel-muzakireleri-ile-davam-edib/2855