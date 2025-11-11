В Армении завели дело на экс-главу МО

Против экс-министра обороны Армении Аршака Карапетяна завели дело.

По версии Следственного комитета Армении, Карапетян, в мае 2021 г. занимавший пост первого замначальника Генштаба, отдал незаконный приказ об отступлении, из-за чего армянские передовые подразделения оставили свои позиции, передают армянские СМИ. Карапетяну вменяют превышение должностных полномочий, так как он не имел права приказывать войскам отступать.

Бывший глава ведомства находится за пределами страны, в связи с чем начато заочное производство, мерой пресечения избран арест, экс-чиновник объявлен в розыск. Уголовное дело с обвинительным заключением передано прокурору на утверждение с целью отправки в суд.