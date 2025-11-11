Столичный вор воспользовался состоянием хозяйки Jeep и похитил крупную сумму

В столице произошла необычная кража.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, в Хатаинском районе у 25-летней женщины, которая спала в своем автомобиле марки "Jeep" в нетрезвом состоянии, было украдено 3000 манатов.

Она сообщила о случившемся в полицию. В результате проведенного расследования был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления - 22-летний Микаил Гулиев. Он воспользовался тем, что женщина спала на дороге, и совершил кражу.

Расследование продолжается.