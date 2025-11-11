Как районы Азербайджана стали главными туристическими направлениями выходных? - ВИДЕО

Поскольку в настоящее время в нашей стране выходные дни, многие люди направляются в регионы.

Одним из таких направлений является Губа.

Гости, приезжающие в Губу, отмечают, что район расположен на максимально близком расстоянии от Баку, и с этой точки зрения данная территория для них выгодна.

Также, наряду с Губой, наблюдается рост числа туристов, приезжающих в Лянкарань.

Цитрусовые сады Южной зоны весьма привлекательны для туристов.

Предварительно подготовленные турпакеты также создали комфорт для прибывающих гостей.

Более подробно в видеоматериале AzTV: