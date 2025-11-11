Граждан призывают быть бдительными - мошенники рассылают поддельные сообщения о «призах» и «бонусах»

В последнее время участились попытки завладеть данными банковских карт граждан с помощью поддельных сообщений, рассылаемых через социальные сети, мессенджеры и SMS, содержащих обещания о «бонусах», «лотереях» и «выигрышах призов».

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД).

Отмечается, что ни один банк, государственное учреждение или официальная платформа не запрашивает у граждан ПИН-код карты, номер CVV, 16-значный номер карты или одноразовый пароль, присланный по SMS:

«Передача подобной информации может привести к хищению ваших личных средств с карточного счёта, независимо от их объёма.

Не переходите по подозрительным ссылкам, убедитесь в подлинности адреса сайта, не верьте паническим сообщениям типа «перевод денег», «ваш счёт заморожен» или «ваша карта заблокирована».

Если вы столкнулись с подобными случаями, немедленно сообщите об этом в Центр звонков 102 и в свой банк».