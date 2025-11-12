 Джейхун Джалилов назначен полномочным представителем президента Азербайджана в НАР | 1news.az | Новости
Джейхун Джалилов назначен полномочным представителем президента Азербайджана в НАР

First News Media13:02 - Сегодня
Джейхун Рамиз оглу Джалилов назначен полномочным представителем президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике.

Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение, передает 1news.az со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Ранее другим распоряжением главы государства Фуад Вахид оглу Наджафли был освобожден от должности полномочного представителя президента Азербайджана в НАР. Ф.Наджафли был назначен на эту должность в декабре 2022 года.

