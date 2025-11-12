Кто он, полномочный представитель Президента в Нахчыване? - ДОСЬЕ

Как сообщалось, Джейхун Рамиз оглу Джалилов назначен полномочным представителем Президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 ноября подписал соответствующее Распоряжение, передает 1news.az со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Джейхун Джалилов родился в 1987 году в городе Шахбуз Нахчыванской Автономной Республики (НАР).

В 2009 году окончил бакалавриат, в 2012 году - магистратуру Азербайджанского государственного экономического университета по специальности «Международные экономические отношения».

В 2013 году окончил магистратуру Эссекского университета (Великобритания) по специальности «Финансы».

В 2011–2013 годах работал в отделе сотрудничества с международными организациями Министерства экономического развития, в 2013–2021 годах в финансовом департаменте компании BP Caspian. 1 марта 2021 года работал консультантом председателя правления Агентства по устойчивому и оперативному социальному развитию, 13 августа того же года – заместителем председателя правления.

В 2023–2024 годах занимал должность министра труда и социальной защиты населения НАР, в 2024-2025 годах – премьер-министром НАР.

Информация взята из «Википедии»