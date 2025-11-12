 Найден черный ящик потерпевшего крушение турецкого самолета | 1news.az | Новости
Найден черный ящик потерпевшего крушение турецкого самолета

First News Media14:34 - Сегодня
Найден черный ящик потерпевшего крушение турецкого самолета

Найден черный ящик военно-транспортного самолета С-130 Вооруженных сил Турции, потерпевшего крушение 11 ноября на территории Грузии.

Причины трагедии, унесшей жизни 20 турецких военнослужащих, пока неизвестны. Ожидается, что изучение данных черного ящика поможет выяснить причины крушения.

Работа спасательных команд в районе крушения продолжается. Части разбившегося самолета будут отправлены на военную базу в Кайсери для дальнейшего анализа.

Источник: NTV

