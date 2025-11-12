В Джебраиле изъяли поддельный алкоголь: В бутылках обнаружены посторонние насекомые - ФОТО

Сотрудники региональных подразделений Агентства продовольственной безопасности Восточного Зангезура и Карабаха в ходе мониторинга выявили признаки фальсификации алкогольной продукции марки «Organic Light» и «Organic Vodka» в продовольственном магазине, принадлежащем Султанлы Давуду и расположенном в селе Шукюрбейли Джебраильского района.

Установлено, что объём напитков различался, а в составе обнаружены посторонние примеси - насекомые, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу AQTA.

Для проведения экспертизы были взяты образцы продукции и направлены в соответствующую лабораторию Института пищевой безопасности - по результатам испытаний показатель плотности продукции не соответствовал данным, указанным на этикетке.

Продажа фальсифицированного алкоголя была прекращена, продукция изъята и помещена на хранение, а материалы по факту переданы в соответствующие правоохранительные органы для принятия юридического решения.

Расследование продолжается.