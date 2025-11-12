 Ильхам Алиев принял нового полномочного представителя президента в НАР и глав ИВ ряда районов - ФОТО | 1news.az | Новости
Ильхам Алиев принял нового полномочного представителя президента в НАР и глав ИВ ряда районов - ФОТО

First News Media14:53 - Сегодня
Ильхам Алиев принял нового полномочного представителя президента в НАР и глав ИВ ряда районов - ФОТО

Президент Ильхам Алиев 12 ноября принял Джейхуна Джалилова в связи с назначением на должность полномочного представителя президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике (НАР), Эльхана Ибрагимова - на должность главы ИВ Насиминского района города Баку, Натига Агаева - на должность главы ИВ Балакянского района, Орхана Мурсалова - на должность главы ИВ Гёйчайского района, Эльвина Пашаева - на должность главы ИВ Гахского района, Вугара Новрузова - на должность главы ИВ Гёйгёльского района, Эльшана Гасанли - на должность главы ИВ Кюрдамирского района.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

