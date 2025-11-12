Кто он - новый глава ИВ Кюрдамирского района? - ДОСЬЕ

Как сообщалось ранее, Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Эльшана Гасанли на должность главы Исполнительной власти Кюрдамирского района.

Эльшан Гасанли родился в 1986 году в городе Евлах.

В 2006 году окончил Академию государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики по специальности «Государственное управление», а в 2019 году получил степень магистра по направлению «Планирование устойчивого развития» в той же академии.

В 2012–2014 годах Эльшан Гасанли работал главным консультантом в аппарате главы Исполнительной власти Сураханского района города Баку.

С 2014 по 2022 год занимал должность начальника отдела анализа и прогнозирования социально-экономического развития аппарата главы Исполнительной власти Сабунчинского района.

В декабре 2022 года был назначен заместителем главы Исполнительной власти Сабунчинского района.