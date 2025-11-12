В Астаре произошла авария со смертельным исходом

В Астаре произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент зафиксирован на территории села Тангеруд района.

Столкнулись легковые автомобили марки «Нива» под управлением жителя посёлка Киджебе Астаринского района Джасарата Алиева и Mercedes 190, которым управлял Кямран Мамедов, 1965 года рождения, житель села Тангеруд района.

В результате аварии К.Мамедов скончался на месте происшествия. Водитель «Нивы» и находившийся в машине его односельчанин Фаиль Гудратов с травмами были госпитализированы в Астаринскую центральную районную больницу. После первичного осмотра они были переведены в Лянкяранскую центральную районную больницу.

По данному факту в районном отделе полиции ведётся расследование.