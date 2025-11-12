Срок военной службы офицеров в мирное время могут сократить на полгода

В Азербайджане срок действительной военной службы офицеров в мирное время может быть сокращен на 6 месяцев.

Как сообщает Report, соответствующий законопроект о поправках в законы "Об утверждении Положения о прохождении военной службы" и "О воинской обязанности и военной службе" обсудили сегодня члены парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

Согласно проекту изменений, срок действительной военной службы в мирное время для офицеров, призванных из запаса на срочную военную службу или добровольно поступивших на действительную военную службу на контрактной основе, будет сокращен на 6 месяцев до одного года.