Финансирование азербайджанского кино не включено в бюджет на 2026 год: ПОДРОБНОСТИ

Председатель комитета по культуре Милли Меджлиса Полад Бюльбюльоглу на совместном заседании комитетов по делам молодежи и спорта, общественных объединений и религиозных структур, посвящённом обсуждению бюджета на 2026 год, сделал заявление, связанное с азербайджанским кинематографом.

«В следующем году средства на развитие кинематографа не выделены - наша киноиндустрия не сможет развиваться. Сколько бы денег ни выделяли на сферу культуры, всё равно будет недостаточно. Причин невыделения средств я не знаю. Вероятно, представители министерств финансов и культуры смогут объяснить нам причины. Полное отсутствие финансирования кино создает угрозу: если средства не будут выделены, специалисты покинут свои рабочие места, и в будущем наша киноиндустрия не сможет развиваться», - цитирует АПА П.Бюльбюльоглу.

Причина, по которой в будущем году из государственного бюджета не будут выделены средства Киноагентству (ARKA), также была разъяснена в ходе совместного заседания, где заместитель министра финансов Гималай Мамишов заявил, что в текущем году Киноагентству было выделено 8,5 миллиона манатов.

По словам Г.Мамишова, на данный момент использован лишь 41% этих средств - то есть 3,5 миллиона манатов, а остаток неиспользованных средств составляет 5 миллионов манатов: «К началу 2025 года у агентства имелось 11,5 миллиона манатов неосвоенных средств. Поскольку заявки на 2026 год составляют 12 миллионов манатов, мы считаем, что имеющихся у учреждения средств будет достаточно для покрытия расходов на следующий год».

В свою очередь Министерство культуры в комментарии АПА заявляет, что расходование оставшейся суммы запланировано по конкретным приоритетным направлениям: «Часть средств будет направлена на съемки фильмов-победителей конкурса «Кинопроекты, которые будут реализованы при государственной поддержке».

Кроме того, предусмотрено завершение нескольких фильмов, находящихся на финальной стадии производства, финансирование международного фестиваля Baku Cinema Breeze, а также обновление и восстановление инфраструктуры показа кинотеатра «Низами». Эти меры направлены на обеспечение устойчивого развития национальной киноиндустрии».