 Финансирование азербайджанского кино не включено в бюджет на 2026 год: ПОДРОБНОСТИ | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Финансирование азербайджанского кино не включено в бюджет на 2026 год: ПОДРОБНОСТИ

Феликс Вишневецкий16:10 - Сегодня
Финансирование азербайджанского кино не включено в бюджет на 2026 год: ПОДРОБНОСТИ

Председатель комитета по культуре Милли Меджлиса Полад Бюльбюльоглу на совместном заседании комитетов по делам молодежи и спорта, общественных объединений и религиозных структур, посвящённом обсуждению бюджета на 2026 год, сделал заявление, связанное с азербайджанским кинематографом.

«В следующем году средства на развитие кинематографа не выделены - наша киноиндустрия не сможет развиваться. Сколько бы денег ни выделяли на сферу культуры, всё равно будет недостаточно. Причин невыделения средств я не знаю. Вероятно, представители министерств финансов и культуры смогут объяснить нам причины. Полное отсутствие финансирования кино создает угрозу: если средства не будут выделены, специалисты покинут свои рабочие места, и в будущем наша киноиндустрия не сможет развиваться», - цитирует АПА П.Бюльбюльоглу.

Причина, по которой в будущем году из государственного бюджета не будут выделены средства Киноагентству (ARKA), также была разъяснена в ходе совместного заседания, где заместитель министра финансов Гималай Мамишов заявил, что в текущем году Киноагентству было выделено 8,5 миллиона манатов.

По словам Г.Мамишова, на данный момент использован лишь 41% этих средств - то есть 3,5 миллиона манатов, а остаток неиспользованных средств составляет 5 миллионов манатов: «К началу 2025 года у агентства имелось 11,5 миллиона манатов неосвоенных средств. Поскольку заявки на 2026 год составляют 12 миллионов манатов, мы считаем, что имеющихся у учреждения средств будет достаточно для покрытия расходов на следующий год».

В свою очередь Министерство культуры в комментарии АПА заявляет, что расходование оставшейся суммы запланировано по конкретным приоритетным направлениям: «Часть средств будет направлена на съемки фильмов-победителей конкурса «Кинопроекты, которые будут реализованы при государственной поддержке».

Кроме того, предусмотрено завершение нескольких фильмов, находящихся на финальной стадии производства, финансирование международного фестиваля Baku Cinema Breeze, а также обновление и восстановление инфраструктуры показа кинотеатра «Низами». Эти меры направлены на обеспечение устойчивого развития национальной киноиндустрии».

Поделиться:
161

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял нового полномочного представителя президента в НАР и глав ИВ ...

Политика

Ильхам Алиев: Чиновники, дававшие незаконные указания из центра, сегодня отвечают ...

В мире

Найден черный ящик потерпевшего крушение турецкого самолета

Xроника

Ильхам Алиев принял делегацию китайской компании China Datang Corporation Ltd. - ФОТО

Общество

Болезнь, утрата и надежда: История Вюгара Ибрагимова, нуждающегося в спасительной операции

Автомобиль сшиб светофор на проспекте 8 Ноября - ВИДЕО

Финансирование азербайджанского кино не включено в бюджет на 2026 год: ПОДРОБНОСТИ

Против этих косметологов возбудили уголовное дело - ИМЕНА

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Известный азербайджанский рэпер задержан за рекламу незаконных азартных игр - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Баку появится новая полоса для микромобильности - ФОТО

В Азербайджане 15-летняя девочка родила от 31-летнего мужчины

You Will Speak: как идея одной жительницы Баку превратилась в международную школу английского

Последние новости

Болезнь, утрата и надежда: История Вюгара Ибрагимова, нуждающегося в спасительной операции

Сегодня, 16:43

Автомобиль сшиб светофор на проспекте 8 Ноября - ВИДЕО

Сегодня, 16:30

Эрдоган: Тела 19 погибших в крушении самолета найдены, поиск еще одного продолжается

Сегодня, 16:22

Финансирование азербайджанского кино не включено в бюджет на 2026 год: ПОДРОБНОСТИ

Сегодня, 16:10

Против этих косметологов возбудили уголовное дело - ИМЕНА

Сегодня, 16:02

Срок военной службы офицеров в мирное время могут сократить на полгода

Сегодня, 15:50

Парламент Казахстана одобрил запрет пропаганды ЛГБТ

Сегодня, 15:47

В Грузии завели дело в отношении экс-премьера

Сегодня, 15:37

Ильхам Алиев: Стремительное социально-экономическое развитие Азербайджана обусловило необходимость адаптации Конституции к вызовам времени

Сегодня, 15:27

Президент: Восстановление территориальной целостности заложило основу для нового исторического этапа в развитии Азербайджана

Сегодня, 15:20

Пашинян прокомментировал слухи о визите сына Трампа в Ереван

Сегодня, 15:18

В Астаре произошла авария со смертельным исходом

Сегодня, 15:10

Ильхам Алиев: Чиновники, дававшие незаконные указания из центра, сегодня отвечают в суде

Сегодня, 15:05

Народный артист Билал Алиев заявил, что обеспечен на 100 лет вперёд - ВИДЕО

Сегодня, 15:02

Президент Ильхам Алиев: Вопросы занятости в регионах являются одним из главных приоритетов

Сегодня, 15:00

Кто он - новый глава ИВ Кюрдамирского района? - ДОСЬЕ

Сегодня, 14:57

Президент Ильхам Алиев: Основные инфраструктурные проекты в наших регионах практически завершены

Сегодня, 14:55

Ильхам Алиев принял нового полномочного представителя президента в НАР и глав ИВ ряда районов - ФОТО

Сегодня, 14:53

Хлебопекарня в Ясамальском районе временно закрыта после проверки AQTA - ФОТО

Сегодня, 14:47

Пашинян отреагировал на утверждение, что СВР Армении создана ЦРУ и МИ-6

Сегодня, 14:42
Все новости
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В эпоху стремительного развития искусственного интеллекта и цифровых технологий роль библиотек в обществе меняется, но не теряет актуальности. Сегодня мы10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52