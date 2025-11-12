На рынках живого скота в Азербайджане усиливают санитарно-гигиенические меры - ФОТО - ВИДЕО

В рамках мониторингов, проводимых Агентством продовольственной безопасности (АПБА) на рынках животных, была оценена ситуация с существующей инфраструктурой на рынках живого скота и даны соответствующие поручения руководству рынков по улучшению санитарно-гигиенических условий.

Как сообщает 1news.az, об этом распространило информацию АПБА.

Отмечается, что в настоящее время руководство рынков осуществляет реконструкционные работы на основе эскизных проектов, представленных Агентством. На ряде рынков, в том числе на входе и выходе рынка животных, расположенного в Барде, устанавливаются дезбарьеры, готовится специальная зона-изолятор для отделения больных животных от здоровых. На территории проводятся работы по асфальтированию, строится склад для корма животных.

Наряду с этим, создаются крытые зоны содержания, ведутся работы по озеленению. Также объекты общественного питания выводятся за пределы территории рынка. Региональные подразделения Агентства осуществляют контроль за проводимыми работами и оказывают методическую поддержку предпринимателям с целью ускорения процесса. Отметим, что деятельность рынков животных временно ограничена для сохранения эпизоотической стабильности. Деятельность рынков будет возобновлена после их полного приведения в соответствие с ветеринарно-санитарными требованиями.

