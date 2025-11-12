Азербайджан и Босния и Герцеговина подписали план военного сотрудничества

План военного сотрудничества подписан между министерствами обороны Азербайджана и Боснии и Герцеговины подписан по итогам встречи глав оборонных ведомств двух стран Закира Гасанова и Зукана Хелеза в среду в Сараево.

По сообщению пресс-службы Министерства обороны, в ходе встречи министров были обсуждены текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества между двумя странами. Стороны также обстоятельно обменялись мнениями по ряду вопросов, представляющих интерес в военной сфере.

В рамках визита З.Гасанов посетил военно-промышленный завод и другие объекты военного назначения, ознакомился с созданными там условиями и производственным оборудованием.