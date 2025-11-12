​​​​​​​Киноагентство: «Без государственного финансирования динамика азербайджанского кино приостановится»

Киноагентство Азербайджанской Республики (ARKA) было создано Указом Президента от 20 апреля 2022 года и начало свою деятельность с 2023 года, став важным стимулом для оживления национального кино.

Киноагентство АР отчиталось за два года своей деятельности – в официальном заявлении ARKA отмечается, что за последние два года азербайджанская киноиндустрия вступила в качественно новую фазу, и подробно рассказывается о деятельности ARKA по ряду основных направлений.

Производство фильмов и экономическое влияние

В период с 2023 по 2025 годы при государственной поддержке было начато производство 71 кинопроекта, из которых 50 (в том числе 6 полнометражных) завершены и сданы, сообщает 1news.az со ссылкой на ARKA. Для производства 34 компаниям было выделено 21,3 миллиона манатов государственных средств. В настоящее время ежегодно в среднем выпускается 8-10 полнометражных фильмов.

Отмечается, что этот подъём в киноиндустрии создал 1570 временных рабочих мест, а запланированные на 2026 год проекты обеспечат дополнительно ещё 800 рабочих мест.

Прокат, международное сотрудничество и продвижение

С 2025 года началась продажа прав на показ фильмов. Первый пакет проката, заключённый с местными телеканалами, охватывает 11 фильмов и оценивается в 100 тысяч манатов. Азербайджанские фильмы уже демонстрируются на таких престижных фестивалях, как Каннский и Венецианский.

В рамках международного сотрудничества ARKA подписало 7 меморандумов и ежегодно поддерживает 6 международных кинофестивалей. Платформа Baku Cinema Breeze (BCB), основанная в 2024 году, способствует формированию единого кинорынка в регионе. На следующем конгресс-фестивале BCB, который состоится в декабре 2025 года, ожидается участие представителей более чем из 30 стран.

Совместное производство и приток инвестиций

Фильм «Molla Nəsrəddin: Çətin günlərimin dostu», созданный по инициативе Азербайджана при поддержке TÜRKSOY, станет первым совместным художественным фильмом тюркского мира.

В период с 2023 по 2025 годы благодаря поддержке ARKA иностранные проекты, снятые в стране, принесли в экономику Азербайджана 10 миллионов долларов (17 млн манатов). Механизм частичной компенсации расходов (rebate), утверждённый Указом Президента от 29 мая 2025 года, ещё больше привлёк интерес иностранных продюсеров. Применение этой системы в ближайшие три года может привлечь в страну около 50 миллионов долларов (85 млн манатов) инвестиций.

Инфраструктура и управление

В настоящее время ARKA осуществляет централизованное управление государственными киноучреждениями, внедряет цифровые модели управления и продолжает работу по превращению киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы в современный киноиндустриальный парк.

Важность финансовой стабильности

В ARKA заявляют, что отсутствие выделения средств на киноиндустрию в государственном бюджете на 2026 год может привести к приостановке достигнутой динамики развития, задержке внедрения механизма «rebate» и ослаблению позиций Азербайджана в глобальном индексе инноваций.

В настоящее время оставшиеся на счету ARKA 4,5 миллиона манатов направлены исключительно на финансирование текущих проектов - поэтому постоянная государственная поддержка имеет решающее значение для стабильного развития киноиндустрии, подчеркивают в ARKA.

