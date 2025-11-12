В Азербайджане найдены останки пропавшей месяц назад женщины

Обнаружены останки женщины, пропавшей в прошлом месяце в селе Гарадаглы Бейляганского района.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, тело Шуджаят Муслюм гызы Исмайыловой, числившейся пропавшей без вести, было найдено на кустарниковой местности.

Выяснилось, что часть тела была растерзана дикими животными. Предполагается, что женщина, страдавшая умственным расстройством, перед происшествием упала, получила травмы и, оставшись без помощи, скончалась на месте.

Отметим, что после происшествия родственники Ш.Исмайыловой обратились за помощью в передачу Хошгедем Хидаятгызы.