 Информационный фронт против Азербайджана: зачем Такер Карлсон вступил в игру | 1news.az | Новости
Мнение

Информационный фронт против Азербайджана: зачем Такер Карлсон вступил в игру

First News Media18:05 - Сегодня
Информационный фронт против Азербайджана: зачем Такер Карлсон вступил в игру

Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор, Государственный советник 2-го класса,

Заведующий отделом Конституционного законодательства Милли Меджлиса Азербайджана в 1993-1997 годах

Недавнее интервью американского журналиста Такера Карлсона с Нареком Карапетяном — не просто разговор на политические темы. Это тщательно выстроенный элемент информационной кампании, цель которой — сформировать у западной аудитории искажённое восприятие азербайджано-армянского конфликта и навязать вопреки нормам международного права старую, опасную схему: «Армения — жертва, Азербайджан — агрессор».

Под видом свободного диалога миру вновь подсовывают образ христианской Армении, окружённой «враждебными мусульманами». Религиозная карта, давно утратившая значение в кавказской политике, снова разыгрывается, но теперь не в Ереване, а в западном медиаресурсе, где к резонансным сюжетам добавляют эмоциональный блеск.

Карлсон и Карапетян: союз слов и пропаганды

Такер Карлсон — фигура известная, но вовсе не нейтральная. Его проекты всегда несут идеологическую нагрузку, а выбранные собеседники и темы редко бывают случайными. Нарек Карапетян, представляющий движение «По-нашему» и родственник находящегося в заключении, но, тем не менее, влиятельного армянского бизнесмена Самвела Карапетяна, использует площадку Карлсона не для анализа, а для обвинений.

Интервью построено на старом приёме: вызвать сочувствие к одной стороне, не задавая неудобных вопросов. Ни слова о многолетней оккупации азербайджанских территорий, о нарушении международного права, о миллионе азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев. Вместо этого — рассказы о «преследовании христиан» и о «борьбе за выживание».

Эмоции подменяют факты, а исторические трагедии превращаются в инструмент политической манипуляции. Это не журналистика — это медиавойна в прямом эфире.

Самое опасное в этом интервью — даже не односторонность, а намеренное обострение религиозного угла. Карапетян говорит о «христианском народе, который пытаются уничтожить мусульмане», подавая события через призму цивилизационного противостояния.

Но факты упрямо не вписываются в этот сценарий.

Азербайджан — мусульманская страна, его стратегический союзник - христианская Грузия. Армения — христианская страна, ее союзником во время войны был мусульманский Иран. И это — ключ к пониманию: религия здесь не причина, а инструмент, которым удобно прикрывать политические цели.

Карлсон и его гости сознательно переносят акцент в эмоциональную плоскость. Цель очевидна — вызвать сочувствие западной публики к Армении и антипатию к Азербайджану, который в реальности, просто опираясь на международное право, восстановил контроль над своими признанными границами.

Информационное оружие в гибридной войне

Наше обращение к этому интервью связано с высокой степенью его опасности. Прежде всего это информационное оружие. Интервью транслирует искажённый нарратив, подрывая усилия по установлению мира. Оно формирует ложную картину, в которой Армения предстает «пострадавшей», а Азербайджан — «виновным по определению».

Во-вторых, интервью, являясь частью гибридной стратегии, преследует определенную политическую цель — раскачать ситуацию на Южном Кавказе, внести недоверие между народами, обострить старые травмы и подорвать репутацию Азербайджана на Западе.

Наконец, здесь имеет место моральная подмена. Карлсон использует моральный язык — христианство, страдания, «борьбу за выживание», чтобы легитимизировать армянские территориальные претензии и оправдать многолетнюю оккупацию азербайджанских земель.

Кто выигрывает от подобного контента

От такого медийного «сочувствия» не выигрывает никто, кроме тех, кто заинтересован в сохранении напряжённости в Южно-Кавказском регионе, между Азербайджаном и Арменией. Для Армении — это иллюзия внешней поддержки, которая мешает реалистичному диалогу. Для Азербайджана — новая волна ложных обвинений. Для региона — торможение любых мирных инициатив.

Информационные атаки вроде этой направлены не на понимание, а на разделение. Это попытка вернуть регион в старую парадигму «войны смыслов», где истина не важна, если есть правильная эмоция.

Вместо заключения: медиавойна вместо мира

Интервью Карлсона и Карапетяна — не просто обмен мнениями. Это — гибридный инструмент давления, выстроенный в интересах армянского лобби и против реальной стабилизации на Кавказе. Под маской свободной прессы скрывается холодный расчёт: создать очередной образ «жертвы» и «агрессора», втянуть Запад в эмоциональную игру и затормозить процессы примирения.

Азербайджан, доказавший право на свои земли и готовность к мирному сосуществованию, снова становится объектом манипуляции. Но сегодня у Баку достаточно политической зрелости и дипломатической уверенности, чтобы ответить не эмоциями, а фактами.

Информационные войны выигрывают не громкими словами, а истиной.

