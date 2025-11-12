Джейхун Джалилов освобожден от должности премьер-министра Нахчывана

Джейхун Джалилов освобожден от должности премьер-министра Нахчыванской Автономной Республики (АР).

Как сообщает Report, решение об этом было принято на заседании Верховного Меджлиса Нахчыванской АР.

На заседании было объявлено, что Джалилов должен покинуть пост премьер-министра АР, так как назначен полномочным представителем президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской АР.

Затем проект решения по этому вопросу был поставлен на голосование и принят.