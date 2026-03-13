Вынесено решение в отношении руководителя сети салонов красоты «Beautytime»

В отношении руководителя сети салонов красоты «Beautytime» Кёнуль Гамзаевой избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции.

Ходатайство следователя о применении в отношении неё меры пресечения в виде ареста прокурор Хазарского района не удовлетворил.

Напомним, что несколько дней назад Кюнуль Гамзаева была задержана на территории Наримановского района в результате оперативных мероприятий, проведённых сотрудниками Хазарского районного управления полиции.