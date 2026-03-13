В Азербайджане будут штрафовать за курение электронных сигарет на улицах

За курение электронных сигарет в запрещённых местах, на улицах и в других общественных местах будет взиматься штраф.

Как сообщает АПА, это нашло отражение в поправке к Кодексу об административных проступках, Указ о применении которой подписал Президент Ильхам Алиев.

Согласно закону, с 1 апреля за курение электронных сигарет в запрещённых местах, на улицах и в других общественных местах будет взиматься штраф в размере 30 манатов.

Отметим, что в соответствии с изменениями в закон «О табаке и табачных изделиях», с 1 апреля запрещаются импорт, экспорт, производство, хранение, оптовая и розничная продажа, а также использование электронных сигарет и их компонентов.