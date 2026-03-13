Пезешкиан обозначил основные задачи, стоящие перед иранским правительством

Ключевая задача иранского правительства заключается в подготовке всесторонней обороны страны.

Об этом в соцсети Х написал президент Ирана Масуд Пезешкиан.

"Сегодня наиболее важной задачей правительства наряду с необходимой подготовкой всесторонней обороны является организация дел народа", - заявил он.

Пезешкиан особо подчеркнул важность всеобщей поддержки в этом направлении.