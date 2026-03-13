«Самая красивая девочка в мире» обручилась - ФОТО

Французская модель Тилан Блондо, которую в детстве называли «самой красивой девочкой в мире», объявила о своей помолвке. Девушка поделилась в Instagram фотографией предложения руки и сердца от актера Бена Аттала.

24-летняя Блондо получила предложение 8 марта во время отдыха в Греции. Под снимком с момента помолвки она написала: «Я сказала “да” своему лучшему другу. С этого момента и навсегда». Атталь подарил будущей жене обручальное кольцо с крупным овальным драгоценным камнем.

Тилан и Бен встречаются с 2020 года. До этого модель около года была в отношениях с французским диджеем Миланом Меритом.

Блондо — дочь футболиста Патрика Блондо. Она впервые привлекла к себе внимание в 2007 году, когда в шесть лет получила титул «самой красивой девочки в мире». Спустя 11 лет она вновь завоевала этот титул, заняв первое место в ежегодном списке TC Candler в 2018 году.

Модель начинала карьеру очень рано: в четыре года она позировала для Жан-Поля Готье, а в десять лет стала самой молодой моделью, когда-либо появившейся на страницах Vogue Paris. Она сотрудничала с такими брендами, как Dolce & Gabbana, L’Oreal и Versace, а в 2018 году основала собственный бренд одежды Heaven May.