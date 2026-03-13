Трамп: США уничтожают террористический режим Ирана
Соединённые Штаты Америки полностью уничтожают террористический режим Ирана.
Как сообщают зарубежные СМИ, об этом написал президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети.
По его словам, военно-морские силы Ирана уничтожены, военно-воздушных сил страны больше не существует.
«Ракеты, дроны и все остальные средства уничтожаются, их лидеры стерты с лица земли. У нас есть беспрецедентная огневая мощь, неисчерпаемые запасы боеприпасов и достаточно времени», — написал он.
