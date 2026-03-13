Арестован тиктокер «Qarabəy»

Полиция задержала Гарабека Шарифова, который вел на платформе TikTok страницу под названием «Qarabəy» и распространявший на платформе TikTok информацию, противоречащую этическим нормам и запрещённую к распространению.

Как сообщает Unikal, в отношении него был составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях (размещение информации, запрещённой к распространению в интернет-информационном ресурсе) и направлен в суд.

Согласно решению Хазарского районного суда, Гарабек Шарифов был арестован в административном порядке на 20 суток.