В Баку и Сумгайыте выявлены факты незаконной вырубки деревьев

First News Media22:20 - 13 / 03 / 2026
В Баку и Сумгайыте выявлены факты незаконной вырубки деревьев

В ходе контрольных мероприятий, проведённых за последнюю неделю сотрудниками Государственной службы экологической безопасности, в Баку и Сумгаите были выявлены случаи незаконной вырубки зелёных насаждений.

Как сообщили в Госслужбе, незаконная вырубка деревьев зафиксирована в нескольких районах столицы: Хатаинском (Зыхское шоссе), Хазарском (посёлок Зиря) и Насиминском (территория между улицами Г. Сарабского, А. Гурбанова и С. Салаева), а также в 20-м квартале города Сумгайыт. Общий ущерб, причинённый зелёным насаждениям, составил 73 320 манатов.

Поскольку размер ущерба по каждому из выявленных случаев превышает порог, образующий состав преступления, материалы проверки направлены в правоохранительные органы для дальнейшей правовой оценки.

Новруз - это время триумфального возрождения природы и символ великих традиций, когда дома наполняются ароматами пряной шекербуры и нежной пахлавы.
