В Ливане свои дома покинули почти миллион человек

Гуманитарные агентства ООН фиксируют резкий рост числа перемещенных лиц в Ливане, где продолжающиеся боевые действия и удары по густонаселенным районам вынуждают людей массово покидать свои дома.

По данным Международной организации по миграции (МОМ), более 822 тыс. ливанцев официально зарегистрированы как перемещенные лица. Около 128 тысяч человек укрываются в 600 государственных центрах, многие из которых уже переполнены.

Глава отделения МОМ в Ливане Матье Лучано предупредил, что потребности растут быстрее, чем возможности структур гуманитарного реагирования. Семьи продолжают бежать от авиаударов и нестабильности, а недавние обстрелы районов, где проживают перемещенные лица, в том числе в Бейруте, выявили крайнюю уязвимость людей, вынужденных жить в палатках и временных укрытиях. Международная организация по миграции и ее партнеры распределяют среди нуждающихся продовольствие, матрасы, одеяла и медицинскую помощь.

На фоне стремительно ухудшающейся ситуации в Ливан прибыл Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он прибыл в Ливан из Турции, где накануне получил Международную премию мира имени Ататюрка. По прибытии Гутерриш заявил, что приехал выразить солидарность с народом Ливана, и подчеркнул, что ливанцы «не выбирали эту войну – их втянули в нее».

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщает, что в результате эскалации погиб как минимум 91 ребенок, еще 275 получили ранения. Среди более чем 816 тысяч перемещенных лиц в Ливане – почти 286 тысяч детей.

Массовые эвакуации охватывают южные пригороды Бейрута, север Бекаа и все районы к югу от реки Литани, затрагивая около полумиллиона жителей. Из-за переполненности убежищ многие семьи ночуют в автомобилях или под открытым небом. Более трехсот государственных школ переоборудованы под временные центры размещения вынужденных переселенцев, что лишило возможности учиться более 110 тысяч школьников.

Крайне напряженной остается ситуация на юге страны. По данным миротворческой миссии ООН в Ливане (ЮНИФИЛ), после интенсивного обмена ракетными и артиллерийскими ударами два дня назад обстановка несколько стабилизировалась, однако боевые действия продолжаются.

Между тем Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) предупреждает о резком ухудшении доступа к медицинской помощи в Ливане. Агентство запрашивает 12 миллионов долларов для оказания жизненно важной поддержки 225 тысячам человек, включая тысячи беременных женщин.