Конфликт в столичной школе: Ученик ранил сверстника ножом в столовой

В средней школе №203 Сабаильского района столицы произошла поножовщина.

Между двумя учениками девятого класса школы возник конфликт в столовой.

Во время ссоры один из учеников нанёс ножевое ранение своему сверстнику. Пострадавший был доставлен в больницу.

«Ученики учились в разных классах, они что-то не поделили и между ними произошел конфликт. Всё случилось на глазах у моего ребёнка, он сильно испугался», — рассказал один из родителей.

По информации Управления образования города Баку, инцидент произошёл 13 марта около 10:25 во время перемены. Один из девятиклассников ранил другого. Пострадавшему незамедлительно была оказана медицинская помощь, были уведомлены служба скорой помощи и родители учеников. Факт взят под контроль, начато расследование соответствующими органами.

Сообщается, что пострадавший школьник был госпитализирован в Клинический медицинский центр. Ему поставили диагноз: резано-колотое ранение левой бедренной области. Пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь. Состояние пациента было признано удовлетворительным и он был отпущен домой для амбулаторного лечения.