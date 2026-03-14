В Иране заявили о повреждении свыше 9,6 тыс. гражданских объектов

Не менее 9 669 гражданских объектов, включая 7 943 жилых дома, повреждены в Иране во время военной операции США и Израиля, погибли и ранены медработники и спасатели.

Об этом сообщила вице-президент исламской республики Захра Бехрузазар.

"В недавних атаках пострадали 9 669 гражданских объектов, включая 7 943 жилых дома и 1 617 коммерческих объектов. Были повреждены 32 медицинских центра, 65 школ и 13 центров Красного Полумесяца, при этом 11 медицинских работников погибли, а десятки спасателей получили ранения", - приводит ее слова пресс-служба правительства.

Источник: ТАСС