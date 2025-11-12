Азербайджан сможет проголосовать за Ягмур Насруллаеву на «Детском Евровидении 2025» - ПОДРОБНОСТИ

Азербайджанские зрители впервые смогут поддержать собственного представителя – 12-летнюю Ягмур Насруллаеву - на международном конкурсе «Детское Евровидение 2025», голосование пройдёт онлайн и будет полностью бесплатным.

Как сообщили организаторы, система голосования в детской версии конкурса отличается от взрослого формата и включает несколько особенностей:

- каждая страна имеет право голосовать за своего представителя;

- голосование проходит на сайте JESC.TV;

- проголосовать можно дважды - один раз до начала шоу и ещё раз после выступлений участников.

Онлайн-голосование стартует в ночь с 12 на 13 декабря в 00:00 по бакинскому времени и завершится за одну минуту до старта прямого эфира.

После завершения всех выступлений возможность проголосовать откроется вновь - на этот раз всего на 15 минут. В этот период зрители смогут ещё раз поддержать Я.Насруллаеву.

Финал «Детского Евровидения 2025» состоится 13 декабря, когда на сцене прозвучат 18 песен, и одна из них станет победителем – Азербайджан на конкурсе представит 12-летняя певица Ягмур Насруллаева с песней «Miau, miau».

