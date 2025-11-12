Завтра два района столицы останутся без газа

13 ноября в некоторых частях Хазарского и Сураханского районов Баку будет временно приостановлена подача газа.

Как говорится в сообщении ПО «Азеригаз», с 09:30 в Хазарском районе запланировано подключение новой линии к магистральному газопроводу «Зиря — Северная ГРЭС», а в Сураханском районе будут проводиться работы по поднятию газопровода на высоту.

В связи с этим у потребителей, проживающих в дачном массиве Хаша-Хуна (Хазарский район) и на улице Ильхама Шюкюрова в поселке Амирджан (Сураханский район), возможны временные перебои в подаче голубого топлива.