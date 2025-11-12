В Мали казнили тиктокершу за видео в военной форме - ФОТО

В Мали совершено жестокое убийство известной тиктокерши Мариам Сиссе, чьи видеоролики в поддержку вооруженных сил страны сделали ее популярной в социальных сетях.

По данным местных властей, девушку похитили вооруженные люди, а затем публично казнили в регионе Тимбукту.

По словам сэра города Тимбукту Йехии Тандины, Сиссе была захвачена в пятницу, когда находилась на еженедельном рынке в поселке Эчель. На следующий вечер те же люди привезли её на центральную площадь Независимости в городе Тонка, где, по свидетельствам очевидцев, казнили перед собравшейся толпой.

Факт убийства подтвердил также мэр Тонки Мамаду Конипо, отметив, что пока не располагает дополнительной информацией.

Как отмечается, этот район давно считается зоной повышенной активности исламистской группировки «Джамаат Нусрат уль-Ислам ва аль-Муслимин» (ДНИМ), связанной с «Аль-Каидой». Ни одна из радикальных организаций пока не взяла на себя ответственность за преступление.

Мариам Сиссе, не являясь военнослужащей, нередко публиковала в TikTok фотографии и короткие видео, на которых она позировала в военной форме, высказываясь в поддержку малийской армии. Её страница насчитывала более 140 тысяч подписчиков. По словам мэра Тандины, девушка получала угрозы от неизвестных за несколько дней до похищения.

Источник: NBC

Джамиля Суджадинова