 В Мали казнили тиктокершу за видео в военной форме - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

В Мали казнили тиктокершу за видео в военной форме - ФОТО

First News Media11:05 - Сегодня
В Мали казнили тиктокершу за видео в военной форме - ФОТО

В Мали совершено жестокое убийство известной тиктокерши Мариам Сиссе, чьи видеоролики в поддержку вооруженных сил страны сделали ее популярной в социальных сетях.

По данным местных властей, девушку похитили вооруженные люди, а затем публично казнили в регионе Тимбукту.

По словам сэра города Тимбукту Йехии Тандины, Сиссе была захвачена в пятницу, когда находилась на еженедельном рынке в поселке Эчель. На следующий вечер те же люди привезли её на центральную площадь Независимости в городе Тонка, где, по свидетельствам очевидцев, казнили перед собравшейся толпой.

Факт убийства подтвердил также мэр Тонки Мамаду Конипо, отметив, что пока не располагает дополнительной информацией.

Как отмечается, этот район давно считается зоной повышенной активности исламистской группировки «Джамаат Нусрат уль-Ислам ва аль-Муслимин» (ДНИМ), связанной с «Аль-Каидой». Ни одна из радикальных организаций пока не взяла на себя ответственность за преступление.

Мариам Сиссе, не являясь военнослужащей, нередко публиковала в TikTok фотографии и короткие видео, на которых она позировала в военной форме, высказываясь в поддержку малийской армии. Её страница насчитывала более 140 тысяч подписчиков. По словам мэра Тандины, девушка получала угрозы от неизвестных за несколько дней до похищения.

Источник: NBC

Джамиля Суджадинова

Поделиться:
386

Актуально

Общество

Погода на четверг: В Баку ожидается туман

В мире

В Грузии нашли тела 18 из 20 турецких военных, погибших при крушении самолета

Xроника

Джейхун Джалилов назначен полномочным представителем президента Азербайджана в ...

В мире

«Ваше место будет в сердцах». Трогательные истории погибших турецких ...

В мире

В Грузии нашли тела 18 из 20 турецких военных, погибших при крушении самолета

Пашинян пообещал продолжать добиваться отставки Гарегина II

МИД РФ: Россия готова возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле

Армения не намерена отказываться от российского зерна, заявил Пашинян

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

ЕС зарегистрировал кофе по-турецки в качестве традиционного продукта

Освобожденный из тюрьмы Саркози прибыл домой - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

СМИ: Все находившиеся на борту потерпевшего крушение в Грузии турецкого самолета погибли - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп подверг критике систему медстрахования в США

Последние новости

Орхан Мурсалов снят с должности главы ИВ Гядабейского района и назначен главой ИВ Гёйчайского района

Сегодня, 13:44

Кто он, полномочный представитель Президента в Нахчыване? - ДОСЬЕ

Сегодня, 13:42

В Грузии нашли тела 18 из 20 турецких военных, погибших при крушении самолета

Сегодня, 13:37

Эльхан Ибрагимов снят с должности главы ИВ Кюрдамира и назначен главой ИВ Насиминского района Баку

Сегодня, 13:32

Пашинян пообещал продолжать добиваться отставки Гарегина II

Сегодня, 13:22

Погода на четверг: В Баку ожидается туман

Сегодня, 13:15

МИД РФ: Россия готова возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле

Сегодня, 13:12

Армения не намерена отказываться от российского зерна, заявил Пашинян

Сегодня, 13:07

Стала известна причина оползня во дворе детской поликлиники в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:04

Джейхун Джалилов назначен полномочным представителем президента Азербайджана в НАР

Сегодня, 13:02

«Ваше место будет в сердцах». Трогательные истории погибших турецких военнослужащих

Сегодня, 13:00

Полномочный представитель президента в Нахчыване освобожден от должности

Сегодня, 12:55

Гюнель Бахрамгызы назначена на высокую должность

Сегодня, 12:48

Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции

Сегодня, 12:45

Пашинян сказал, почему переговорный пакет с Баку будет опубликован до конца года

Сегодня, 12:38

В Сумгайыте 600 абонентов временно останутся без газа

Сегодня, 12:35

СВР: Армения хочет «отвязаться» от России

Сегодня, 12:28

Народный артист Мансум Ибрагимов отложил юбилейный концерт в Гяндже - ВИДЕО

Сегодня, 12:25

В школах Казахстана внедрят ChatGPT

Сегодня, 12:20

Пашинян рассказал, что предлагал ему Карапетян в изоляторе СНБ в 2018 г.

Сегодня, 12:16
Все новости
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В эпоху стремительного развития искусственного интеллекта и цифровых технологий роль библиотек в обществе меняется, но не теряет актуальности. Сегодня мы10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52