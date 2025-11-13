Эмин Амруллаев: В ближайшие годы проблема аварийных школ будет полностью решена

В этом году строительно-восстановительные работы начались в 47 учебных заведениях, в 20 из них строительство завершено.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев, выступая в парламенте на обсуждении бюджетного пакета на следующий год.

Министр напомнил, что в целом по стране в 2003–2025 годах построено или капитально отремонтировано более 3600 школьных зданий:

«Кроме того, за последние пять лет число аварийных школ сократилось в 2,5 раза. В течение предстоящих 6-7 лет мы планируем полностью решить проблему аварийных школ».

Э.Амруллаев также добавил, что за последние пять лет средства, выделенные из государственного бюджета в сектор образования, увеличились в 1,6 раза:

«Этот рост был направлен в основном на финансирование расходов, связанных с улучшением социального благосостояния и оплатой труда работников сферы образования. В то же время сохранилась тенденция роста доли расходов на образование в валовом внутреннем продукте (ВВП). С 2022 года этот показатель продолжает расти и в 2026 году прогнозируется на уровне 3,7 процента».

Отметим, что в государственном бюджете на 2026 год предусмотрено выделение 5 миллиардов 15 миллионов манатов на расходы по образованию.