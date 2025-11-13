Проверка дома торжеств в Сабунчинском районе раскрыла обман потребителей - ФОТО

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности провели внеплановую проверку в принадлежащем частному лицу А.Ахундову доме торжеств «Aqat», расположенном в Сабунчинском районе столицы.

Во время проверки было установлено, что мясо, поданное гостям в доме торжеств под названием «говядина», на самом деле являлось мясом буйвола и имело соответствующий ветеринарный документ - при этом в меню никакой информации об этом не указывалось, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

В AQTA подчеркивают, хотя мясо буйвола не представляет риска для безопасности пищевых продуктов, данное обстоятельство приводит к обману потребителей и грубому нарушению их прав. Кроме того, при проверке были выявлены нарушения: на рабочих столах для приготовления холодных закусок нарушена целостность поверхности, на кухне обнаружена коррозия на полках, а также выявлены другие санитарно-технические и санитарно-гигиенические нарушения.

По данному факту в отношении руководства объекта составлен протокол об административном правонарушении, даны обязательные указания по устранению выявленных нарушений, а также отобраны образцы приготовленных в учреждении блюд и переданы в лабораторию.