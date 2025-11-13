Установлены новые правила финансирования газет
Агентство по развитию медиа (MEDİA) объявило конкурс для поддержки печатных СМИ.
Как сообщает 1news.az, согласно условиям нового конкурса, MEDİA будет финансировать только один номер каждой газеты в неделю.
Заместитель исполнительного директора Агентства по развитию медиа Натиг Мамедли отметил, что применяется единый подход ко всем газетам, и принцип финансирования только одного номера в неделю является основным.
Он подчеркнул, что редакциям газет необходимо оптимизировать свои расходы на растущие затраты на типографии, бумагу и другие технические нужды, а также адаптироваться к новым реалиям, укрепляя свои позиции на цифровых платформах.
«Это жизненно важная творческая задача для будущего медиа - обновление управления, совершенствование форм написания и подачи материалов и т.д.», - добавил он.