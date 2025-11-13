 Руководитель АП представил общественности полномочного представителя президента в НАР - ФОТО | 1news.az | Новости
Политика

First News Media14:00 - Сегодня
13 ноября руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики Самир Нуриев представил общественности автономной республики Джейхуна Рамиз оглу Джалилова, назначенного полномочным представителем Президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, перед мероприятием собравшиеся посетили памятник Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в городе Нахчыван и возложили к нему цветы.

Выступивший на церемонии представления Самир Нуриев отметил, что Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев всегда уделяет особое внимание вопросам социально-экономического и культурного развития Нахчыванской Автономной Республики.

Руководитель Администрации Президента подчеркнул, что в рамках проводимой в нашей стране созидательной работы осуществляются важные меры по развитию Нахчывана, принята «Государственная программа социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы», главной целью которой является ускоренное развитие автономной республики и ее полная интеграция в экономику страны путем достижения устойчивого экономического и социального роста.

Было отмечено, что в соответствии с Планом мероприятий по реализации Государственной программы необходимо эффективнее использовать имеющиеся возможности и мобилизовать все силы для своевременной и качественной реализации задач по созданию благоприятной деловой среды, развитию торговли, экспортно-ориентированной промышленности, сельского хозяйства, туризма, инфраструктурного обеспечения, социальной сферы, человеческого капитала и других направлений.

Коснувшись высказываний Президента Азербайджана на состоявшемся 12 ноября приеме в связи с новыми назначениями, руководитель Администрации Президента отметил, что глава государства считает служение народу, скромность и ответственный подход к служебным обязанностям основными принципами работы, и каждый чиновник в своей деятельности должен руководствоваться этими принципами.

Самир Нуриев передал новому руководству автономной республики поручения и рекомендации Президента Азербайджана и выразил надежду, что оказанное главой государства доверие будет оправдано.

208

