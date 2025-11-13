 Прокурор: Доказано, что применение пыток отражает политику армянского государства | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Прокурор: Доказано, что применение пыток отражает политику армянского государства

First News Media15:13 - Сегодня
Прокурор: Доказано, что применение пыток отражает политику армянского государства

Судебный процесс по уголовному делу в отношении граждан Республики Армения продолжился 13 ноября в Бакинском военном суде обвинительной речью прокуроров, поддерживающих государственное обвинение.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в суде была оглашена часть обвинительной речи, касающаяся правовой оценки сути деяний по предъявленным обвинениям.

Поддерживающий государственное обвинение прокурор заявил, что резолюции Совета Безопасности ООН номер 822, 853, 874 и 884 подтверждают, что суверенные территории Азербайджанской Республики были оккупированы в результате военной агрессии Армении, а следовательно и то, что Армения развязала агрессивную войну против Азербайджана.

В обвинительной речи указывалось, что агрессивная война Армении против Азербайджана фактически не прекращалась даже в период, когда активные военные действия не велись.

В ходе агрессивной войны режим прекращения огня неоднократно нарушался, при этом объектами атак становились военнослужащие Вооруженных сил Азербайджанской Республики, гражданское население, их имущество, государственные объекты гражданского назначения, религиозные, образовательные, научные, медицинские учреждения, места пребывания больных и раненых, а также объекты стратегического значения, в том числе нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан.

Также говорилось о том, что систематический характер пыток и их широкое географическое распространение свидетельствуют о том, что применение пыток отражает политику армянского государства.

Подчеркивалось, что Дополнительный протокол I к Женевским конвенциям криминализирует «переселение государством-оккупантом части своих граждан на оккупированную им территорию». Отмечено, что в ходе судебного следствия обвиняемые Араик Арутюнян, Аркадий Гукасян и Бако Саакян подтвердили в своих показаниях, что из Армении в оккупированные регионы Азербайджана, в частности в Лачинский район, переселялось население. Эти факты также нашли подтверждение в изученных в ходе судебного следствия писем, сведений из армянских источников и информации, доступной в интернете.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении; военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

Поделиться:
254

Актуально

Точка зрения

Стратегическая «шестерка»: Азербайджан и Центральная Азия выстраивают новую ...

Мнение

Встреча в Баку. Религия как дипломатический фактор

Точка зрения

От обещаний к скандалам: как коррупция приближенных Зеленского подрывает доверие ...

Xроника

Ильхам Алиев: Узбекистан является для Азербайджана братской страной, надежным ...

Политика

Пашинян о мире с Азербайджаном: «Мы выполнили нашу миссию»

Президент: Проведение чемпионата мира по футболу U-20 в Азербайджане и Узбекистане – это наше общее историческое достижение

Президент Азербайджана: Открытие Зангезурского коридора принесет пользу всем странам Центральной Азии

Президент Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и Узбекистаном сегодня находятся на союзническом уровне

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Эрдоган прочитал стихотворение Мамеда Араза на военном параде в Баку - ВИДЕО

В военном параде в честь Дня Победы примут участие истребители JF-17 Thunder ВВС Пакистана

Президент Турции: Мы не допустим нарушения прав Азербайджана

Состоялась трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, Турции и Пакистана

Последние новости

Женская сборная Азербайджана по волейболу завоевала «серебро» на Исламиаде - ФОТО

Сегодня, 18:30

США бесплатно предоставят ФИФА Центр Кеннеди для проведения жеребьевки ЧМ-2026

Сегодня, 18:16

Пашинян о мире с Азербайджаном: «Мы выполнили нашу миссию»

Сегодня, 18:05

В Баку в подземных и надземных пешеходных переходах продолжаются работы по ремонту эскалаторов – ФОТО – ВИДЕО

Сегодня, 18:00

Пашинян заявил, что внешний долг Армении вырос за счет закупок вооружений

Сегодня, 17:48

В Грузии заочно арестовали экс-премьера

Сегодня, 17:30

В Ереване задержан еще один оппозиционный журналист

Сегодня, 17:25

Встреча в Баку. Религия как дипломатический фактор

Сегодня, 17:14

В Азербайджане за распространение детской порнографии задержаны администраторы Telegram-каналов - ВИДЕО

Сегодня, 17:00

От обещаний к скандалам: как коррупция приближенных Зеленского подрывает доверие к Украине

Сегодня, 16:58

В Турции молния ударила в трамвай с пассажирами

Сегодня, 16:55

Преступления на $412 тысяч: Санан Асадсаде объявлен в розыск

Сегодня, 16:38

Президент: Проведение чемпионата мира по футболу U-20 в Азербайджане и Узбекистане – это наше общее историческое достижение

Сегодня, 16:25

Президент Азербайджана: Открытие Зангезурского коридора принесет пользу всем странам Центральной Азии

Сегодня, 16:22

В Азербайджане около 22 тысяч человек привились от гриппа

Сегодня, 16:20

Президент Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и Узбекистаном сегодня находятся на союзническом уровне

Сегодня, 16:17

Президент: Азербайджан придает особое значение всестороннему развитию сотрудничества со всеми странами Центральной Азии

Сегодня, 16:15

Рустам Иманзаде рассказал о борьбе за возможность снова ходить: «Не хочу терять надежду» - ВИДЕО

Сегодня, 16:12

Стратегическая «шестерка»: Азербайджан и Центральная Азия выстраивают новую интеграционную ось

Сегодня, 16:00

Ильхам Алиев: Узбекистан является для Азербайджана братской страной, надежным союзником

Сегодня, 15:57
Все новости
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В эпоху стремительного развития искусственного интеллекта и цифровых технологий роль библиотек в обществе меняется, но не теряет актуальности. Сегодня мы10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52