В Азербайджане раскрыто убийство женщины, пропавшей без вести девять лет назад

В целях раскрытия нераскрытых уголовных дел прошлых лет, а также расследования фактов, связанных с пропавшими без вести лицами, органы прокуратуры совместно с соответствующими государственными структурами проводят комплексные мероприятия.

В результате совместных действий сотрудников прокуратуры и полиции Джалилабадского района было установлено, что жительница города Гёйтепе Джалилабадского района Хаяла Халилова (1982 г.р.), пропавшая без вести в апреле 2016 года, была умышленно убита, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий были установлены обоснованные подозрения в том, что Эльнур Эйнуллаев (1997 г.р.) во время возникшей между ним и Хаялой Халиловой ссоры избил её, затем задушил и, с целью сокрытия преступления, закопал тело.

Место захоронения тела Х.Халиловой было обнаружено - останки извлечены в присутствии прокурора-криминалиста и эксперта и направлены на экспертизу для проведения соответствующих исследований.

По данному факту в прокуратуре Джалилабадского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

Э.Эйнуллаев был задержан сотрудниками полиции, передан следствию и арестован в качестве подозреваемого прокуратурой.