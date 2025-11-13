 Президент: Азербайджан придает особое значение всестороннему развитию сотрудничества со всеми странами Центральной Азии | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Президент: Азербайджан придает особое значение всестороннему развитию сотрудничества со всеми странами Центральной Азии

First News Media16:15 - Сегодня
Президент: Азербайджан придает особое значение всестороннему развитию сотрудничества со всеми странами Центральной Азии

Азербайджан придает особое значение всестороннему развитию сотрудничества со всеми странами Центральной Азии на самом высоком уровне.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в интервью узбекскому агентству УзА.

«Считаю, что стратегическое партнерство и союзнические отношения, установленные между странами Центральной Азии и Азербайджаном на двусторонней основе, а также наш активный политический диалог и взаимные визиты играют ключевую роль в успешности данного формата сотрудничества», - отметил глава государства.

Поделиться:
234

Актуально

Точка зрения

Стратегическая «шестерка»: Азербайджан и Центральная Азия выстраивают новую ...

Мнение

Встреча в Баку. Религия как дипломатический фактор

Точка зрения

От обещаний к скандалам: как коррупция приближенных Зеленского подрывает доверие ...

Xроника

Ильхам Алиев: Узбекистан является для Азербайджана братской страной, надежным ...

Политика

Пашинян о мире с Азербайджаном: «Мы выполнили нашу миссию»

Президент: Проведение чемпионата мира по футболу U-20 в Азербайджане и Узбекистане – это наше общее историческое достижение

Президент Азербайджана: Открытие Зангезурского коридора принесет пользу всем странам Центральной Азии

Президент Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и Узбекистаном сегодня находятся на союзническом уровне

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

В Азербайджанской Армии состоялись церемонии принятия присяги - ФОТО - ВИДЕО

В военном параде в честь Дня Победы примут участие истребители JF-17 Thunder ВВС Пакистана

Стало известно время Парада, посвященного 5-й годовщине Победы в Отечественной войне

В Баку проходит военный парад, посвященный Дню Победы – ПРЯМОЙ ЭФИР

Последние новости

Женская сборная Азербайджана по волейболу завоевала «серебро» на Исламиаде - ФОТО

Сегодня, 18:30

США бесплатно предоставят ФИФА Центр Кеннеди для проведения жеребьевки ЧМ-2026

Сегодня, 18:16

Пашинян о мире с Азербайджаном: «Мы выполнили нашу миссию»

Сегодня, 18:05

В Баку в подземных и надземных пешеходных переходах продолжаются работы по ремонту эскалаторов – ФОТО – ВИДЕО

Сегодня, 18:00

Пашинян заявил, что внешний долг Армении вырос за счет закупок вооружений

Сегодня, 17:48

В Грузии заочно арестовали экс-премьера

Сегодня, 17:30

В Ереване задержан еще один оппозиционный журналист

Сегодня, 17:25

Встреча в Баку. Религия как дипломатический фактор

Сегодня, 17:14

В Азербайджане за распространение детской порнографии задержаны администраторы Telegram-каналов - ВИДЕО

Сегодня, 17:00

От обещаний к скандалам: как коррупция приближенных Зеленского подрывает доверие к Украине

Сегодня, 16:58

В Турции молния ударила в трамвай с пассажирами

Сегодня, 16:55

Преступления на $412 тысяч: Санан Асадсаде объявлен в розыск

Сегодня, 16:38

Президент: Проведение чемпионата мира по футболу U-20 в Азербайджане и Узбекистане – это наше общее историческое достижение

Сегодня, 16:25

Президент Азербайджана: Открытие Зангезурского коридора принесет пользу всем странам Центральной Азии

Сегодня, 16:22

В Азербайджане около 22 тысяч человек привились от гриппа

Сегодня, 16:20

Президент Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и Узбекистаном сегодня находятся на союзническом уровне

Сегодня, 16:17

Президент: Азербайджан придает особое значение всестороннему развитию сотрудничества со всеми странами Центральной Азии

Сегодня, 16:15

Рустам Иманзаде рассказал о борьбе за возможность снова ходить: «Не хочу терять надежду» - ВИДЕО

Сегодня, 16:12

Стратегическая «шестерка»: Азербайджан и Центральная Азия выстраивают новую интеграционную ось

Сегодня, 16:00

Ильхам Алиев: Узбекистан является для Азербайджана братской страной, надежным союзником

Сегодня, 15:57
Все новости
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В эпоху стремительного развития искусственного интеллекта и цифровых технологий роль библиотек в обществе меняется, но не теряет актуальности. Сегодня мы10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52