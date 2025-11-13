Президент: Азербайджан придает особое значение всестороннему развитию сотрудничества со всеми странами Центральной Азии
Азербайджан придает особое значение всестороннему развитию сотрудничества со всеми странами Центральной Азии на самом высоком уровне.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в интервью узбекскому агентству УзА.
«Считаю, что стратегическое партнерство и союзнические отношения, установленные между странами Центральной Азии и Азербайджаном на двусторонней основе, а также наш активный политический диалог и взаимные визиты играют ключевую роль в успешности данного формата сотрудничества», - отметил глава государства.
