Новость от «Yacht Club Residence»!

«Yacht Club Residence» начинает сотрудничество с известным азербайджанским архитектором Реной Новрузлу, чтобы предоставить владельцам роскошных квартир эксклюзивный интерьерный дизайн.

В рамках этого сотрудничества каждый житель, купивший квартиру в Yacht Club Residence, сможет воспользоваться индивидуальными услугами по интерьерному дизайну от Рены Новрузлу.

Эта инициатива позволяет жителям Yacht Club Residence подчеркнуть свою уникальность и создать персональный интерьер, предлагая им более высокий уровень жизни.

Проект Yacht Club Residence — это эксклюзивный комплекс, превращающий панораму моря и городской вид в неотъемлемую часть архитектуры. Здесь обеспечен высокий комфорт и удобство для владельцев квартир.

