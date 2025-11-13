 Рустам Иманзаде рассказал о борьбе за возможность снова ходить: «Не хочу терять надежду» - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Рустам Иманзаде рассказал о борьбе за возможность снова ходить: «Не хочу терять надежду» - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий16:12 - Сегодня
Рустам Иманзаде рассказал о борьбе за возможность снова ходить: «Не хочу терять надежду» - ВИДЕО

Девять лет назад Рустам Иманзаде считался одним из самых перспективных тяжелоатлетов мира. Чемпион Европы, рекордсмен, представитель национальной сборной - его карьера стремительно набирала обороты.

Однако в 2014 году на молодежном чемпионате Европы в Лимасоле (Кипр) всё изменилось: во время выступления штанга весом 148 кг упала ему на спину; полученная травма позвоночника оказалась критической - с тех пор спортсмен лишён возможности ходить.

В апреле текущего года Р.Иманзаде перенес успешную операцию в Австрии, но вновь столкнулся с проблемами, о которых рассказал на своей странице в социальной сети Instagram.

«После операции у меня не было возможности и поддержки для прохождения реабилитации. Недавно я прошёл обследование в Москве. Врач сообщил, что после определённого периода реабилитации можно будет восстановить работу ног до некоторого уровня - это значит, что я смогу снова передвигаться на ногах. Для этого лечения мне нужна определённая сумма, но я никак не могу её собрать. Мне нужна ваша поддержка. Все эти годы вы были рядом со мной морально, а сейчас прошу вас о помощи в такой форме. Я не хочу терять надежду», - отмечает Рустам Иманзаде, прося о финансовой помощи в соцсети.

